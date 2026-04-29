Симпатії українців щодо війни США та Ірану розділились – опитування

Більшість українців не підтримують жодну сторону у війні США-Ізраїлю та Ірану.

Так, більшість опитаних – 65% – стверджують, що вони не підтримують жодну сторону. Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю – 22%, Ірану – 7%. Ще 7% не змогли відповісти на запитання (або не знають про конфлікт).

Зазначається, що цей розподіл зберігається серед усіх категорій респондентів, хоча є деякі відмінності – наприклад, більш освічені респонденти частіше говорили, що вони на боці США-Ізраїлю, хоча навіть серед них 61% не підтримують жодну із сторін.