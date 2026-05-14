Ціни на нафту зросли напередодні зустрічі Трампа та Сі

Трамп, як очікується, намагатиметься переконати Пекін вплинути на Тегеран.

14 травня ціни на нафту піднялися, тоді як увага ринку була прикута до запланованої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На зустрічі мали обговорювати можливі позитивні зрушення щодо конфлікту з Іраном, який суттєво порушив глобальні поставки нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent додали 26 центів, або 0,25%, і досягли $105,89 за барель станом на 02:50 GMT. Контракти на West Texas Intermediate зросли на 32 центи, або 0,32%, до $101,34.

"Ціни на нафту перебувають у вичікувальному режимі", – зазначили аналітики ING, підкресливши, що ринок може надмірно покладатися на потенційний прогрес у перемовинах між США та Китаєм щодо Ірану.

Окрім економічних питань, Трамп, як очікується, намагатиметься переконати Пекін вплинути на Тегеран і схилити його до угоди з Вашингтоном для зниження напруги. Проте експерти сумніваються, що Сі буде готовий чинити серйозний тиск на давнього союзника.

"Якщо не вдасться досягти значного прогресу у відкритті протоки, у США може залишитися мало варіантів, окрім відновлення військових дій", – зазначив у своїй записці аналітик IG Тоні Сікамор.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної гуманітарної місії з евакуації іноземних суден, що залишилися заблокованими в Ормузькій протоці. Ініціатива покликана вивести цивільні судна та їхні екіпажі з небезпечного району, де тривають бойові дії на Близькому Сході.