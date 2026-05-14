ПОЛІТИКА

США і Китай домовилися про нову модель відносин

14 травня 2026, 11:14
Пекін опублікував загальну заяву після переговорів Трампа з Сі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Пекіні заявили про намір побудувати "конструктивні, стратегічні та стабільні" відносини між двома країнами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін наголосив, що світ переживає стрімкі зміни, а міжнародна ситуація залишається складною, тому Пекіну та Вашингтону необхідно створити нову модель взаємодії між великими державами.

"Я готовий працювати з президентом Трампом, щоб правильно спрямовувати розвиток китайсько-американських відносин і зробити 2026 рік історичним і знаковим для китайсько-американських відносин", – заявив китайський лідер.

За словами Сі, сторони домовилися про створення "конструктивних стратегічних і стабільних зв’язків" як нової довгострокової стратегії співпраці між США та Китаєм.

Окрему увагу під час переговорів приділили торговельно-економічним відносинам. Сі Цзіньпін заявив, що взаємна співпраця між країнами має базуватися на рівноправних консультаціях та взаємовигоді.

У МЗС Китаю повідомили, що економічні команди двох держав напередодні досягли "загалом збалансованого та позитивного результату" в торговельних переговорах.

"Двері Китаю у зовнішній світ відчинятимуться дедалі ширше. Американські компанії матимуть блискучі перспективи в Китаї", – заявив Сі.

Сторони також домовилися активізувати співпрацю у сферах торгівлі, охорони здоров’я, сільського господарства, туризму, культури та безпеки.

Окремо китайський лідер наголосив на важливості тайванського питання для двосторонніх відносин. За словами Сі, неправильний підхід до цієї теми може призвести до серйозної кризи між державами.

"Незалежність Тайваню та мир у Тайванській протоці несумісні", – зазначив він, закликавши США діяти "з надзвичайною обережністю".

Дональд Трамп, зі свого боку, заявив про "прекрасні відносини" між США та Китаєм та назвав Сі Цзіньпіна "великим лідером".

Американський президент підкреслив, що готовий працювати над зміцненням співпраці та побудовою "найкращих в історії" американо-китайських відносин.

"США та Китай є найважливішими і наймогутнішими країнами у світі, і наша співпраця може принести великі результати для всього світу", – заявив Трамп.

Він також повідомив, що до Пекіна разом із ним прибули представники великого американського бізнесу, які зацікавлені у розширенні співпраці з Китаєм.

