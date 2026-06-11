росія будує нову військову базу біля кордону з Фінляндією – ЗМІ

Біля фінського кордону рф будує військовий об’єкт, який, за оцінками експертів, може стати базою для мотострілецької бригади.

росія розпочала будівництво великої нової військової бази поблизу східного кордону Фінляндії.

Про це повідомляє фінське видання Yle, посилаючись на аналіз супутникових знімків та оцінки військових експертів.

Об’єкт зводять у селі Нова Вилга під Петрозаводськом у Республіці Карелія. За даними спостережень, підготовчі роботи почалися ще в листопаді 2025 року з вирубки лісу, взимку стартували земляні роботи, а навесні 2026 року перейшли до активного будівництва.

Наразі на території майбутнього військового містечка зводять близько десяти великих казарм. Також уже помітні елементи інфраструктури, зокрема плац, будівля штабу та інші об’єкти.

За оцінками колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда, стандартні розміри казарм дозволяють розмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців. Йдеться про можливе формування мотострілецької бригади або підрозділів нової дивізії, яку росія створює в регіоні Карелії.

Влада рф фактично підтвердила проєкт наприкінці травня 2026 року, тоді будівельний майданчик відвідав заступник міністра оборони рф Павло Фрадков. За планами Міноборони рф, на території бази мають звести понад 50 об’єктів, включно з казармами, житлом для військових родин та елементами інфраструктури.

Експерти зазначають, що посилення російської військової інфраструктури поблизу кордонів НАТО може у перспективі змінити баланс безпеки в регіоні. Водночас вони підкреслюють, що йдеться про довгостроковий процес, який не створює негайної військової загрози.

За словами Марко Еклунда, формування повноцінного військового підрозділу та його розгортання потребуватиме кількох років: від завершення будівництва до підготовки особового складу.