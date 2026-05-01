Російський тіньовий флот – вже 20% світового танкерного ринку

Під санкціями перебуває менш як половина російських танкерів.

Під санкціями наразі перебуває менше половини так званого тіньового флоту рф, який уже охоплює близько 20% світового танкерного флоту.

Про це заявили експерти під час круглого столу в Укрінформі.

Начальник відділу координації санкційної політики МЗС України Тарас Боєцький повідомив, що 20-й пакет санкцій ЄС передбачає обмеження проти 58 російських компаній і пов’язаних осіб, зокрема у сфері військового виробництва, а також враховує залежність росії від критичних технологій із третіх країн.

Водночас керівник аналітичного відділу мережі АНТС Ігор Крупка наголосив, що санкційний тиск на тіньовий флот залишається недостатнім.

За його словами, москва системно маскує такі судна – змінює прапори, реєстрацію, екіпажі та назви, що ускладнює їхнє відстеження. Часто належність танкерів до тіньового флоту встановлюють уже постфактум.

Крупка вважає, що санкційні списки потрібно розширити щонайменше на 200–400 суден.

Старша дослідниця НАКО Вікторія Вишнівська додала, що санкції проти російської держкорпорації "Ростех" також залишаються нерівномірними: Україна запровадила обмеження проти близько 70% її структури, США – 45%, а ЄС – лише 22%.

Зі свого боку розслідувач та заступник головного редактора United24 Media Олександр Моісеєнко зауважив, що санкції не дають миттєвого ефекту, оскільки росія накопичує ресурси через треті країни.

Він підкреслив, що обмеження поступово підвищують витрати, ускладнюють доступ до технологій і сприяють деградації окремих секторів економіки рф, однак не можуть зупинити її одразу, зокрема через значні валютні надходження.

Нагадаємо, що цього тижня США зупинили танкер тіньового флоту рф.