Іран витягує ракети із завалених сховищ, поки Трамп заявляє про перемогу

01 травня 2026, 13:31
Іран витягує ракети із завалених сховищ, поки Трамп заявляє про перемогу
Фото: Fotolia / Borna_Mir
США вважають, що іранська влада хоче швидко відновити свої можливості із запуску безпілотників і балістичних ракет.

Іранські збройні сили використовують перемир'я зі США для прискореного поповнення ракетних запасів – у тому числі вилучаючи боєприпаси з підземних сховищ, входи до яких були завалені під час американських авіаударів.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За даними джерел, Іран прагне якнайшвидше відновити можливості із запуску безпілотників і балістичних ракет, щоб мати змогу завдавати ударів по всьому Близькому Сходу у разі відновлення бойових дій. "Іран останніми днями лише прискорив ці зусилля, оскільки ймовірність відновлення війни зростає на тлі переговорів, що очевидно зайшли в глухий кут", – підкреслили чиновники.

Трамп: "Ми вже перемогли"

На тлі цих повідомлень президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Newsmax заявив, що Америка вже здобула перемогу над Іраном.

"Ми знищили їхній флот, їхні військово-повітряні сили, їхнє зенітне та радіолокаційне обладнання, їхнє керівництво. Ми знищили все", – сказав він, охарактеризувавши Іран як сильно ослаблений у військовому та економічному плані. За словами Трампа, на відновлення країні може знадобитися 20 років, якщо вона взагалі зможе це зробити.

Ядерна загроза залишається

Попри переможну риторику, Трамп визнав, що самих лише військових досягнень недостатньо. Головна умова – гарантії того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

"Іран застосував би ядерну зброю, якби вона в нього була. Я маю справу з цими людьми. Я знаю цих людей. Ми не дамо їм шансу це зробити", – заявив президент.

Трамп також відкинув пропозиції про постачання Ірану ядерних матеріалів для цивільного використання. "Або в них буде ядерна зброя, або ні. А якщо буде – у них будуть великі проблеми", – додав він.

Трамп зазначив, що блокада США працює ефективно: Іран не може видобувати нафту, а інфляція в країні наближається до 100%. Водночас він розкритикував союзників за пасивність і зазначив, що НАТО не надало суттєвої допомоги.

"Світ дякує мені, тому що це повинен робити не я. Інші президенти повинні були зробити це набагато раніше, і інші країни теж повинні були це зробити", – резюмував він.

