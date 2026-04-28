ЗСУ втретє за місяць атакували НПЗ у Туапсе – Генштаб

28 квітня 2026, 12:48
У ніч проти 28 квітня українські війська вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї рф.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

На його території триває пожежа, масштаби збитків уточнюють. Раніше українські моніторингові телеграм-канали писали, що горять резервуари заводу.

НПЗ у Туапсе – єдиний на Чорноморському узбережжі росії. Він переробляє до 12 млн т нафти на рік і належить державній "Роснєфті". За останні тижні Україна тричі атакувала його, востаннє – вночі 20 квітня. Тоді Україна знищила 24 резервуари і пошкодила чотири.

Також порт Туапсе, де розташований завод, потрапив під нові санкції у 20-му пакеті санкцій Європейського Союзу. Рада ЄС затвердила його 23 квітня.

