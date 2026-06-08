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Агент росії готував вбивство представника ГУР Юсова за $100 тисяч

08 червня 2026, 14:30
Агент росії готував вбивство представника ГУР Юсова за $100 тисяч
Джерело: espreso.tv
Юсов розцінив замах як підтвердження ефективності своєї роботи і попередив, що під прицілом можуть бути і пересічні громадяни.

Агент росії готував замовне вбивство представника ГУР та Координаційного штабу Андрія Юсова.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

За вбивство агенту обіцяли $100 тисяч, з яких $10 тисяч переказали авансом. Однак правоохоронці встигли затримати чоловіка. Агентом виявився 38-річний мешканець Києва, якого раніше вже засуджували за крадіжки. Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Юсов прокоментував замах у коментарі NV. "Подібні новини, які справді вже не вперше, оцінюю як належну оцінку ефективності своєї роботи як представника воєнної розвідки та заступника голови Координаційного штабу", – сказав він. Юсов також подякував слідчим та оперативникам і зазначив, що заходи безпеки будуть посилені.

Він попередив, що росіяни вдаються до терористичних заходів для дестабілізації ситуації всередині України і під прицілом можуть бути не лише військові чи посадовці, а й пересічні громадяни. "Кожен зупинений подібний злочин – це також зупинені злочини в майбутньому. Працюємо далі", – підсумував Юсов.

ГУРросія загрозаАндрій Юсов

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