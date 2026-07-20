У Німеччині атакували прем’єра Баварії: помідор замість протесту

Невідомий чоловік кинув у нього помідор, після чого був затриманий.

Під час святкування 1100-річчя громади Бернау-ам-Кімзеє у Баварії невідомий чоловік кинув помідор у прем'єр-міністра землі Маркуса Зьодера. Політик не постраждав, а нападника затримали співробітники служби безпеки.

Як повідомляє Bild, інцидент стався під час публічного заходу, на якому Зьодер мав виголосити урочисту промову.

За словами очевидців, чоловік несподівано вибіг із-за кущів і кинув помідор у бік глави баварського уряду. Співробітники кримінальної поліції, які забезпечували охорону заходу, одразу відреагували та передали його правоохоронцям.

Затриманим виявився 31-річний громадянин Німеччини.

Сам Зьодер не отримав травм. Після інциденту він лише витер залишки помідора з лівого вуха та продовжив участь у заході. Його виступ відбувся за планом.

Свідки зазначили, що нападник "з'явився нізвідки", і висловили здивування, як йому вдалося так близько підійти до політика попри заходи безпеки.