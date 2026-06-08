Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Каллас побачила ознаки втоми росії від війни, але закликала не послаблювати санкції

08 червня 2026, 13:27
Каллас побачила ознаки втоми росії від війни, але закликала не послаблювати санкції
Каллас Естонія
Глава дипломатії ЄС підкреслила, що наразі з боку росії відбувається лише ескалація атак замість реальних мирних переговорів.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що в Євросоюзі помічають ознаки невдоволення у росії щодо продовження повномасштабної війни, однак це має стати приводом для посилення тиску, а не для поступок.

Про це вона сказала, прибувши на неформальну зустріч міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Каллас коментувала недільну зустріч Зеленського з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. "Ми маємо зробити все, щоб росія та Україна почали діалог, адже зрештою їм доведеться дійти згоди. Водночас ми маємо пам'ятати і про наші основні європейські інтереси, адже є питання, що нас турбують, коли йдеться про скасування санкцій, про розморожування активів", – зазначила вона.

За словами Каллас, саме ці інтереси окреслені в п'яти пунктах спільної заяви Е3, і про них мають пам'ятати ті, хто представлятиме Європу на переговорах з росіянами. Першим кроком на мирному треку має стати припинення вогню, однак паралельно не повинна припинятися підтримка України.

Глава дипломатії ЄС підкреслила, що наразі з боку росії відбувається лише ескалація атак замість реальних мирних переговорів. "Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", – підсумувала Каллас.

Кая Каллассанкціі проти росії

Останні матеріали

Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється