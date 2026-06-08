Каллас побачила ознаки втоми росії від війни, але закликала не послаблювати санкції

Глава дипломатії ЄС підкреслила, що наразі з боку росії відбувається лише ескалація атак замість реальних мирних переговорів.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що в Євросоюзі помічають ознаки невдоволення у росії щодо продовження повномасштабної війни, однак це має стати приводом для посилення тиску, а не для поступок.

Про це вона сказала, прибувши на неформальну зустріч міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Каллас коментувала недільну зустріч Зеленського з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. "Ми маємо зробити все, щоб росія та Україна почали діалог, адже зрештою їм доведеться дійти згоди. Водночас ми маємо пам'ятати і про наші основні європейські інтереси, адже є питання, що нас турбують, коли йдеться про скасування санкцій, про розморожування активів", – зазначила вона.

За словами Каллас, саме ці інтереси окреслені в п'яти пунктах спільної заяви Е3, і про них мають пам'ятати ті, хто представлятиме Європу на переговорах з росіянами. Першим кроком на мирному треку має стати припинення вогню, однак паралельно не повинна припинятися підтримка України.

Глава дипломатії ЄС підкреслила, що наразі з боку росії відбувається лише ескалація атак замість реальних мирних переговорів. "Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", – підсумувала Каллас.