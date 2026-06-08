У Польщі вимагають відставки заступника міністра українського походження

Шептицький порівняв УПА з польськими підпільниками.

Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький викликав скандал через свою заяву, у якій він порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.

Шептицький, який є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького, в інтерв’ю TOK FM сказав, що УПА "була формуванням, яке – незалежно від того, що ви говорите про Волинський злочин – боролося за незалежність України, воювало в межах українського історичного наративу насамперед проти радянської влади, і це була фактично безнадійна боротьба".

"Це були, з усіма позитивними й негативними конотаціями цього слова, своєрідні українські незламні солдати", – вважає Шептицький.