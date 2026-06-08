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У Польщі вимагають відставки заступника міністра українського походження

08 червня 2026, 15:33
У Польщі вимагають відставки заступника міністра українського походження
Фото: з вільних джерел
Шептицький порівняв УПА з польськими підпільниками.
Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький викликав скандал через свою заяву, у якій він порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.
 
Про це пише Onet.
 
Шептицький, який є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького, в інтерв’ю TOK FM сказав, що УПА "була формуванням, яке – незалежно від того, що ви говорите про Волинський злочин – боролося за незалежність України, воювало в межах українського історичного наративу насамперед проти радянської влади, і це була фактично безнадійна боротьба".
 
"Це були, з усіма позитивними й негативними конотаціями цього слова, своєрідні українські незламні солдати", – вважає Шептицький.
 
Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач розкритикував таке порівняння, назвавши військових УПА "бандитами й вбивцями". На його думку, після цієї заяви Шептицький не повинен працювати в уряді.
 
"Що ця людина ще робить у польському уряді після такої заяви? Наступного дня він мав або сам подати у відставку від сорому, або бути звільненим", – каже Пшидач.
 
Голова партії Polska 2050, до якої належить Шептицький, Катажина Пелчинська-Наленч заявила, що поговорить із ним щодо його заяви, оцінивши його слова як "надзвичайно невдалі". Водночас вона відкинула заклики до його відставки, заявивши, що Шептицький "виконує багато хорошої та важкої роботи".
 
Цей скандал розгортається на тлі напруженості між двома країнами, викликаної реакцією Варшави на рішення президента України Володимира Зеленського надати підрозділу ССО почесне найменування "імені Героїв УПА". Польща засуджує це як відзначення причетних до злочинів проти поляків.

 

Польща

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