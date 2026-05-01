В Україні стартує реформа армії – Зеленський

01 травня 2026, 17:01
John Moore, BBC
З червня планують підвищення виплат і оновлення контрактів для військових.

Реформа армії в Україні стартує у червні, а перші результати очікуються вже в цьому ж місяці, зокрема у сфері фінансового забезпечення військових. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі

За словами глави держави, у квітні були погоджені ключові напрями змін між військовим командуванням і урядом, у травні триває фіналізація деталей, а з червня реформа переходить у практичну фазу.

Зеленський наголосив, що одним із пріоритетів є підвищення грошового забезпечення військових за принципом справедливості – з урахуванням бойового досвіду, виконаних завдань та ефективності.

Він зазначив, що базовий рівень виплат для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень, тоді як для бойових підрозділів – суттєво вищий.

Окремо президент заявив про запровадження спеціальних контрактів для піхотинців із виплатами в межах 250–400 тисяч гривень залежно від бойових завдань.

Також планується оновлення системи комплектування підрозділів і управління особовим складом, а також розширення контрактної служби з чіткими термінами та можливістю поетапного звільнення мобілізованих.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформа включатиме нову модель грошового забезпечення, контрактну систему та зміну підходів до ротацій і формування підрозділів.

За словами посадовців, детальний графік впровадження змін і підвищених виплат мають представити найближчим часом.

 

Останні матеріали

