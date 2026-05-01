Тегеран передав Вашингтону новий мирний план

Іран через посередників передав Вашингтону пропозиції щодо завершення війни.

Іран передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо можливої угоди про завершення війни.

Про це повідомляє іранська державна агенція IRNA.

За даними агентства, передача документа відбулася 30 квітня через пакистанських посередників. Зміст пропозицій наразі не розкривається.

Раніше видання писали, що Тегеран готує новий варіант мирного плану на тлі фактичної паузи в переговорах зі США та загострення ситуації навколо американських обмежень проти Ірану.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядав оновлені військові сценарії щодо Ірану, які йому мали представити в Пентагоні, що може свідчити про можливе посилення військової ескалації.

У Конгресі США частина політиків, зокрема сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявляють про реальність ризику нового військового удару по Ірану.

На цьому тлі, за даними медіа, у Вашингтоні триває дискусія щодо подальшої стратегії – відновлення військового тиску або повернення до переговорного процесу через санкції.

