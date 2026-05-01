Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран передав Вашингтону новий мирний план

01 травня 2026, 17:19
Фото: DW
Іран через посередників передав Вашингтону пропозиції щодо завершення війни.

Іран передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо можливої угоди про завершення війни. 

Про це повідомляє іранська державна агенція IRNA

За даними агентства, передача документа відбулася 30 квітня через пакистанських посередників. Зміст пропозицій наразі не розкривається.

Раніше видання писали, що Тегеран готує новий варіант мирного плану на тлі фактичної паузи в переговорах зі США та загострення ситуації навколо американських обмежень проти Ірану.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядав оновлені військові сценарії щодо Ірану, які йому мали представити в Пентагоні, що може свідчити про можливе посилення військової ескалації.

У Конгресі США частина політиків, зокрема сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявляють про реальність ризику нового військового удару по Ірану.

На цьому тлі, за даними медіа, у Вашингтоні триває дискусія щодо подальшої стратегії – відновлення військового тиску або повернення до переговорного процесу через санкції.

Ми також писали, що Іран витягує ракети із завалених сховищ, поки Трамп заявляє про перемогу.

 

СШАІран

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється