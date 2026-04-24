Зять Орбана заробив мільйони на провалі тестя на виборах – Bloomberg

Сам Іштван Тіборц – один із найбагатших людей Угорщини з капіталом близько $700 млн, який розбагатів саме за роки правління свого тестя.

Поки Віктор Орбан зазнавав поразки на парламентських виборах 12 квітня, його зять Іштван Тіборц тихо збирав прибутки – його інвестиційна компанія заздалегідь поставила на перемогу опозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інвестфонд Equilor Asset Management, пов'язаний з бізнес-імперією Тіборца, напередодні голосування сформував масштабні позиції в угорських держоблігаціях та акціях, розраховуючи на зміну влади.

Ставка виявилася переможною. Після переконливої перемоги опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра ринки різко пішли вгору: фондовий індекс Будапешта оновив історичний максимум, а прибутковість 10-річних облігацій впала до мінімумів із 2024 року.

"Ми були схильні очікувати, що "Тиса" стане явним переможцем, і позиціонували себе відповідно", – сказав головний інвестиційний директор Equilor AM Аттіла Сабо.

Сам Іштван Тіборц – один із найбагатших людей Угорщини з капіталом близько $700 млн, який розбагатів саме за роки правління свого тестя. За цей час він побудував масштабну бізнес-імперію, що охоплює нерухомість, готельний бізнес, фінансовий і страховий сектори.

Тіборц та його родина вже оголосили про переїзд до США, тоді як новий прем'єр Петер Мадяр планує боротися з незаконним збагаченням близького оточення попередника.

Фінансові еліти Угорщини, за словами інвестдиректора Сабо, останніми роками дедалі скептичніше ставилися до економічної політики уряду.