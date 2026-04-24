Зять Орбана заробив мільйони на провалі тестя на виборах – Bloomberg

24 квітня 2026, 15:10
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Поки Віктор Орбан зазнавав поразки на парламентських виборах 12 квітня, його зять Іштван Тіборц тихо збирав прибутки – його інвестиційна компанія заздалегідь поставила на перемогу опозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інвестфонд Equilor Asset Management, пов'язаний з бізнес-імперією Тіборца, напередодні голосування сформував масштабні позиції в угорських держоблігаціях та акціях, розраховуючи на зміну влади.

Ставка виявилася переможною. Після переконливої перемоги опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра ринки різко пішли вгору: фондовий індекс Будапешта оновив історичний максимум, а прибутковість 10-річних облігацій впала до мінімумів із 2024 року.

"Ми були схильні очікувати, що "Тиса" стане явним переможцем, і позиціонували себе відповідно", – сказав головний інвестиційний директор Equilor AM Аттіла Сабо.

Сам Іштван Тіборц – один із найбагатших людей Угорщини з капіталом близько $700 млн, який розбагатів саме за роки правління свого тестя. За цей час він побудував масштабну бізнес-імперію, що охоплює нерухомість, готельний бізнес, фінансовий і страховий сектори.

Тіборц та його родина вже оголосили про переїзд до США, тоді як новий прем'єр Петер Мадяр планує боротися з незаконним збагаченням близького оточення попередника.

Фінансові еліти Угорщини, за словами інвестдиректора Сабо, останніми роками дедалі скептичніше ставилися до економічної політики уряду.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється