рф заявила про "збиття" 94 дронів за ніч: було атаковано НПЗ (оновлено)

17 грудня 2025, 08:17
рф заявила про
image: afp
За їх словами, було знищено майже сотню українських безпілотників над регіонами рф і двома морями.

У Міністерстві оборони рф відзвітували про нібито знищення 94 «українських безпілотників» у ніч на 17 грудня над регіонами російської федерації та акваторіями Чорного й Азовського морів.

Про це оголосило Міністерство оборони рф

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу" - заявили у відомстві.

Там додали, що що найбільшу кількість дронів - 31 їхні сили протиповітряної оборони нібито збили над Краснодарським краєм.

Ще 22 безпілотники, за даними МО РФ, були "знешкоджені" над ростовською областю. Про 10 дронів заявили над Воронезькою областю.

Крім того, по 8 безпілотників російська ППО нібито збила над Саратовською областю, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів. Ще 4 дрони, за твердженням відомства, знищили над Волгоградською областю та 3 - над Брянською областю рф.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оброни уразили нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та в Ростовській області рф, а також бурову установку в акваторії Каспійського моря кількома днями раніше.

 

Нагадаємо, що раніше кремль відкинув ідею різдвяного перемир'я та заявив про намір "досягти цілей" в Україні.

 

