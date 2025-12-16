Україні потрібно $60 млрд від партнерів на оборону у 2026 році – Шмигаль

Однак необхідно забезпечити стабільну та прогнозовану підтримку української оборони у 2026 році.

2025 рік став рекордним за обсягами міжнародної допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, у разі виконання всіх зобов’язань загальна сума підтримки сягне 45 млрд доларів - це найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Шмигаль поінформував партнерів, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять 120 млрд доларів. Половину цієї суми держава готова забезпечити власними ресурсами, однак ще 60 млрд доларів мають надійти від міжнародних партнерів.