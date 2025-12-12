Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина викликала посла рф через кібератаки і загрозу нацбезпеці

12 грудня 2025, 20:21
Німеччина викликала посла рф через кібератаки і загрозу нацбезпеці
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Аналіз німецької розвідки доводить участь Москви у шпигунстві та спробах саботажу.

МЗС Німеччини викликало посла росії через кібератаки та дезінформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію виборів і підрив довіри до демократичних інституцій, повідомив речник МЗС ФРН Мартін Гізе. 

Про це передає Укрінформ. 

Аналіз німецької розвідки дозволяє довести відповідальність москви за окремі факти "шпигунства та кібератак, включаючи спроби саботажу".

За даними МЗС, серед зафіксованих атак: кібератака на німецьку службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року, здійснена хакерським колективом APT 28 (Fancy Bear) під керівництвом російської військової розвідки ГРУ. 

Також росія через кампанію "Storm 15" намагалася вплинути на внутрішні справи ФРН, зокрема федеральні вибори, підтримуючи діяльність московського аналітичного центру "Центр геополітичної експертизи" та "Рух двоголового орла".

Російські кібератаки та дезінформаційні кампанії поширюються через штучно згенеровані матеріали, дип-фейки, псевдожурналістські сайти та вигадані свідчення. Мета цих дій це розділити суспільство, підірвати довіру до демократичних інституцій та послабити внутрішню стабільність Німеччини.

Речник МЗС підкреслив, що росія становить реальну загрозу національній безпеці ФРН не лише через агресію проти України, а й на території Німеччини. Німеччина спільно з європейськими партнерами вживає низку контрзаходів: нові санкції проти гібридних акторів, замороження активів, заборону на в’їзд, обмеження економічної діяльності та контроль транскордонних поїздок російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Крім того, вводяться додаткові двосторонні обмеження для російського дипломатичного персоналу.

 
