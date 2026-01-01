Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський анонсував нові переговори щодо мирного плану

01 січня 2026, 20:15
Володимир Зеленський
3 січня у Києві зустрінуться делегації ЄС та США. повідомив президент.
3 січня у Києві відбудуться переговори радників з безпеки лідерів Євросоюзу та США.
 
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні 1 січня, запис якого його прес-служба опублікувала у YouTube.
 
"Це перша така зустріч в Україні з питання світу. Європейські представники, плюс ми очікуємо на американську команду онлайн", – сказав глава держави.
 
Участь у переговорах підтвердили 15 країн. Крім того, на зустріч прибудуть представники НАТО та деяких європейських структур, додав Зеленський.
 
Також президент повідомив, що для внутрішньої політики України завтра, 2 січня, буде важливий день. Деталі поки що невідомі. Він не уточнив, про що саме йде мова.
 
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

