Зеленський анонсував нові переговори щодо мирного плану

3 січня у Києві зустрінуться делегації ЄС та США. повідомив президент.

3 січня у Києві відбудуться переговори радників з безпеки лідерів Євросоюзу та США.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні 1 січня, запис якого його прес-служба опублікувала у YouTube.

"Це перша така зустріч в Україні з питання світу. Європейські представники, плюс ми очікуємо на американську команду онлайн", – сказав глава держави.

Участь у переговорах підтвердили 15 країн. Крім того, на зустріч прибудуть представники НАТО та деяких європейських структур, додав Зеленський.

Також президент повідомив, що для внутрішньої політики України завтра, 2 січня, буде важливий день. Деталі поки що невідомі. Він не уточнив, про що саме йде мова.