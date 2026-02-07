Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США прагнуть завершити війну в Україні до червня — Зеленський

07 лютого 2026, 11:48
Фото з сайту Президента України
Американці хочуть графік всіх подій.

Сполучені Штати Америки пропонують завершити російсько-українську війну до літа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

"Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них", – заявив Зеленський.

За його словами, після того у США ймовірно буде інший пріоритет. Мова йде про довибори у Конгрес.

"І вони (США) говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася. І хочуть чіткий графік всіх подій. В принципі, ми давно пропонували американській стороні мати справді чіткий Sequence Plan. Щоб всі розуміли, на що йдуть сторони, в який момент, на яких етапах", – додав Зеленський.

За даними Reuters, американська та українська делегація під час зустрічей в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду між Україною і росією вже в березні. Як стверджували співрозмовники агентства, будь-які домовленості винесуть на всеукраїнський референдум, на якому люди одночасно голосуватимуть на виборах.

Раніше видання Reuters повідомили, що американська та українська делегація під час зустрічей в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду між Україною і росією вже в березні. Окрім того, у травні розглядається проведення виборів і референдуму.

