ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії

Фокус буде на викрадачів українських дітей та обхідників обмежень.

Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема фокусуючись на осіб та організації, причетних до викрадення українських дітей та їхнього ідеологічного "перевиховання".

Про це інформує видання Welt.

Санкції передбачають заборону поїздок і заморожування активів для таких осіб, обмеження в енергетичному та банківському секторах, закриття лазівок для обходу попередніх обмежень, а також можливу заборону імпорту російського урану та санкції проти Росатому.

Попри обмеження, економіка рф продовжує скорочуватися: промисловість падає вже сьомий місяць поспіль через слабкий попит, зниження нових замовлень і скорочення персоналу, а індекс S&P Global фіксує найглибше падіння виробництва з початку війни. Водночас торгівля ЄС із росією триває: у 2024 році імпорт з росії склав 33,5 млрд євро, а за перше півріччя 2025 року близько 15 млрд євро.

Паралельно країни ЄС готують безпекові гарантії для України у разі можливого перемир’я. Військові експерти Великої Британії та Франції планують розгорнути контингенти чисельністю до 15 тисяч солдатів для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, а сусідні держави України та Туреччина можуть забезпечувати авіаційний та морський нагляд.