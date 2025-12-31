Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії

31 грудня 2025, 19:47
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії
Фото:shutterstock.com
Фокус буде на викрадачів українських дітей та обхідників обмежень.

Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема фокусуючись на осіб та організації, причетних до викрадення українських дітей та їхнього ідеологічного "перевиховання".

Про це інформує видання Welt

Санкції передбачають заборону поїздок і заморожування активів для таких осіб, обмеження в енергетичному та банківському секторах, закриття лазівок для обходу попередніх обмежень, а також можливу заборону імпорту російського урану та санкції проти Росатому.

Попри обмеження, економіка рф продовжує скорочуватися: промисловість падає вже сьомий місяць поспіль через слабкий попит, зниження нових замовлень і скорочення персоналу, а індекс S&P Global фіксує найглибше падіння виробництва з початку війни. Водночас торгівля ЄС із росією триває: у 2024 році імпорт з росії склав 33,5 млрд євро, а за перше півріччя 2025 року близько 15 млрд євро.

Паралельно країни ЄС готують безпекові гарантії для України у разі можливого перемир’я. Військові експерти Великої Британії та Франції планують розгорнути контингенти чисельністю до 15 тисяч солдатів для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, а сусідні держави України та Туреччина можуть забезпечувати авіаційний та морський нагляд.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється