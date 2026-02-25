Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Заморожені активи рф поки не розглядають для фінансування України – МЗС Німеччини

25 лютого 2026, 19:16
Заморожені активи рф поки не розглядають для фінансування України – МЗС Німеччини
джерело photothek.de
Раніше в ЄС обговорювали кілька варіантів фінансування Києва, зокрема "репараційну позику".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що в ЄС наразі не розглядають варіант надання Україні "репараційної позики" замість кредиту в 90 млрд євро, який блокує Угорщина.

За словами німецького дипломата, Євросоюз обрав шлях спільного кредиту для підтримки України на 2026–2027 роки, а питання використання заморожених російських активів буде розглянуто пізніше в контексті можливих репарацій.

Раніше в ЄС обговорювали кілька варіантів фінансування Києва, зокрема "репараційну позику", однак у грудні країни-члени погодили надання допомоги через кредит із бюджету. Угорщина заблокувала виділення коштів, аргументуючи це тим, що Україна нібито навмисне не ремонтує пошкоджений російськими ударами нафтопровід "Дружба".

Міністр підкреслив, що дискусія щодо використання російських активів для компенсації шкоди завершена, а зараз ЄС фокусується на спільному кредиті як головному механізмі підтримки України.

кредитНімеччинаУгорщинавійназаморожені активи рф

Останні матеріали

Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється