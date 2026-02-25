Заморожені активи рф поки не розглядають для фінансування України – МЗС Німеччини

Раніше в ЄС обговорювали кілька варіантів фінансування Києва, зокрема "репараційну позику".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що в ЄС наразі не розглядають варіант надання Україні "репараційної позики" замість кредиту в 90 млрд євро, який блокує Угорщина.

За словами німецького дипломата, Євросоюз обрав шлях спільного кредиту для підтримки України на 2026–2027 роки, а питання використання заморожених російських активів буде розглянуто пізніше в контексті можливих репарацій.

Раніше в ЄС обговорювали кілька варіантів фінансування Києва, зокрема "репараційну позику", однак у грудні країни-члени погодили надання допомоги через кредит із бюджету. Угорщина заблокувала виділення коштів, аргументуючи це тим, що Україна нібито навмисне не ремонтує пошкоджений російськими ударами нафтопровід "Дружба".

Міністр підкреслив, що дискусія щодо використання російських активів для компенсації шкоди завершена, а зараз ЄС фокусується на спільному кредиті як головному механізмі підтримки України.