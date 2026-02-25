Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Euronews заявив про фейки проти українських спортсменів на Олімпіаді

25 лютого 2026, 18:39
Euronews заявив про фейки проти українських спортсменів на Олімпіаді
Фото: з вільних джерел
Підроблені відео, створені у стилістиці Euronews і поширені в Telegram та X, містили неправдиві звинувачення на адресу українських спортсменів та делегації.

Телеканал Euronews повідомив про масштабну дезінформаційну кампанію, спрямовану проти українських спортсменів і біженців під час зимових Олімпійських ігор у Мілані. Підроблені відео, створені у стилістиці Euronews і поширені в Telegram та X, містили неправдиві звинувачення на адресу українських спортсменів та делегації.

За даними телеканалу, було зафіксовано щонайменше п’ять таких роликів, серед яких сюжети про нібито пограбування українськими біженцями знімальної групи, а також втечу перекладача з делегації, що не відповідає дійсності. Деякі фейкові відео змішували реальні події, наприклад дискваліфікацію українського спортсмена, з вигаданими звинуваченнями щодо актів вандалізму під час Олімпіади.

Команда перевірки фактів Euronews відзначила, що ролики використовували графіку каналу, стокові зображення, музику та підроблені голоси, що робило їх переконливими для непідготовленої аудиторії.

За оцінками дослідницької групи Antibot4Navalny, фейкові відео є частиною скоординованої кампанії під назвою "Матрьошка", яку пов’язують із Кремлем. Дослідники зафіксували щонайменше 35 підроблених сюжетів, підроблені обкладинки журналів і маніпуляції в соціальних мережах.

Крім Euronews, під атаку потрапили інші міжнародні медіа, зокрема канадська CBC News, французький TF1 Info, E!News, Євростат і Deutsche Welle. Аналітики зазначають, що на відміну від Олімпіади 2024 року в Парижі, де дезінформаційна кампанія була масштабнішою і спрямованою на широку аудиторію, міланська операція концентрувалась на українських спортсменах і біженцях.

спортсменифейкиОлімпіада 2026

Останні матеріали

Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється