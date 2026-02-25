Euronews заявив про фейки проти українських спортсменів на Олімпіаді

Підроблені відео, створені у стилістиці Euronews і поширені в Telegram та X, містили неправдиві звинувачення на адресу українських спортсменів та делегації.

Телеканал Euronews повідомив про масштабну дезінформаційну кампанію, спрямовану проти українських спортсменів і біженців під час зимових Олімпійських ігор у Мілані. Підроблені відео, створені у стилістиці Euronews і поширені в Telegram та X, містили неправдиві звинувачення на адресу українських спортсменів та делегації.

За даними телеканалу, було зафіксовано щонайменше п’ять таких роликів, серед яких сюжети про нібито пограбування українськими біженцями знімальної групи, а також втечу перекладача з делегації, що не відповідає дійсності. Деякі фейкові відео змішували реальні події, наприклад дискваліфікацію українського спортсмена, з вигаданими звинуваченнями щодо актів вандалізму під час Олімпіади.

Команда перевірки фактів Euronews відзначила, що ролики використовували графіку каналу, стокові зображення, музику та підроблені голоси, що робило їх переконливими для непідготовленої аудиторії.

За оцінками дослідницької групи Antibot4Navalny, фейкові відео є частиною скоординованої кампанії під назвою "Матрьошка", яку пов’язують із Кремлем. Дослідники зафіксували щонайменше 35 підроблених сюжетів, підроблені обкладинки журналів і маніпуляції в соціальних мережах.

Крім Euronews, під атаку потрапили інші міжнародні медіа, зокрема канадська CBC News, французький TF1 Info, E!News, Євростат і Deutsche Welle. Аналітики зазначають, що на відміну від Олімпіади 2024 року в Парижі, де дезінформаційна кампанія була масштабнішою і спрямованою на широку аудиторію, міланська операція концентрувалась на українських спортсменах і біженцях.