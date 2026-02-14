Бразилець виграв золото Олімпіади-2026 і приніс Південній Америці історичну медаль

Лукас Піньєйро Бротен здобув історичну медаль.

Гірськолижник збірної Бразилії Лукас Піньєйро Бротен став чемпіоном зимової Олімпіади-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

25-річний спортсмен показав результат 2.25,00 хвилини і посів перше місце в гігантському слаломі — технічно складній і швидкій дисципліні на крутих схилах.

До першої трійки призерів увійшли швейцарець Марко Одерматт (+0,58) і Лоїк Мейяр (+1,17).

Лукас Піньєйро Бротен став першим за всю столітню історію зимових Олімпіад представником не лише Бразилії, а й усієї Південної Америки, який став олімпійським призером. І дебютною для цього материка медаллю стало золото.

Лукас Бротен народився в Норвегії і до 2023 року представляв цю країну на міжнародному рівні. Перед сезоном-2023/24 гірськолижник завершив кар'єру на тлі конфлікту з норвезькою федерацією.

Навесні 2024 року Бротен повернувся в професійний спорт під прапором Бразилії, оскільки його мама є бразилійкою. На початку сезону-2025/26 Лукас приніс Південній Америці історичну перемогу на етапі Кубка світу.