СПОРТ

Головного тренера збірної Фінляндії усунули з Олімпіади через алкоголь

13 лютого 2026, 14:21
Головного тренера збірної Фінляндії усунули з Олімпіади через алкоголь
Наставник вирушив додому.

Головного тренера збірної Фінляндії зі стрибків із трампліна Ігора Медведя відправили додому з Олімпіади-2026 рішенням Олімпійського комітету країни через порушення внутрішніх правил команди.

"Медвед сьогодні вирушив додому. Йдеться про питання, пов'язані з вживанням алкоголю. Ми дуже серйозно ставимося до порушень правил команди й оперативно відреагували на ситуацію", - повідомляє "aftonbladet.se".

Пізніше сам 44-річний наставник вибачився:

"Я зробив помилку і мені дуже шкода. Хочу попросити вибачення у всієї фінської команди, спортсменів і вболівальників. Бажаю команді спокою і можливості зосередитися на Олімпіаді", - заявив тренер.

Зазначимо, що на нинішніх Іграх збірна Фінляндії зі стрибків з трампліну під керівництвом Медведа посіла шосте місце в змішаних змаганнях.

Олімпіада-2026 в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо стартувала 6 лютого, а завершиться 22 числа.

