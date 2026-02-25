Зеленський оголосив про нові угоди з Фінляндією, Данією і Латвією у сфері БПЛА

Підписано чотири документи: дві угоди з Фінляндією, одну з Данією та одну з Латвією.

Україна уклала рамкові оборонні угоди з Фінляндією, Данією та Латвією, які передбачають розширення спільного виробництва безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

За словами глави держави, підписано чотири документи: дві угоди з Фінляндією, одну з Данією та одну з Латвією. Домовленості реалізовуються в межах ініціативи спільного виробництва Build with Ukraine.

Зеленський наголосив, що ці кроки спрямовані на формування самодостатньої європейської оборонно-промислової бази, яка посилить безпеку не лише України, а й усього регіону. Йдеться про поглиблення кооперації, локалізацію виробництва та масштабування технологічних рішень у сфері безпілотних систем.

Президент також закликав інших партнерів долучатися до співпраці через програму SAFE, щоб розширити обсяги спільного виробництва. За його словами, це дозволить зміцнити колективну безпеку вже зараз, а в перспективі — створити експортні можливості для української оборонної продукції після завершення війни.

Нагадаємо, у Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод.