Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Британії відкрили перший український оборонний завод

25 лютого 2026, 15:33
У Британії відкрили перший український оборонний завод
Валерій Залужний
Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems — українського розробника безпілотних систем, які довели свою ефективність під час повномасштабної війни.

У Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод.

Про це повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний.

Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems — українського розробника безпілотних систем, які довели свою ефективність під час повномасштабної війни. За словами Залужного, відкриття підприємства у Британії має стратегічне значення та спрямоване на посилення спільних оборонних спроможностей.

Він наголосив, що це не перенесення виробництва з України, а створення додаткового рівня стійкості. Новий майданчик має забезпечити безперервність виготовлення техніки та розширити можливості співпраці з британським оборонним сектором. Водночас інженерний центр і ключова експертиза залишаються в Україні.

Посол підкреслив, що йдеться про формування нової моделі партнерства, коли союзники не лише надають підтримку, а й спільно розвивають оборонну промислову базу.

Компанія Ukrspecsystems працює з 2014 року та спеціалізується на виробництві розвідувальних безпілотних комплексів. Серед її розробок — системи PD-2, Gekata та лінійка Shark, які активно використовуються українськими військовими.

Нагадаємо, Велика Британія 24 лютого, рівно через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росії, оголосила про пакет допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та відновлювальну підтримку.

дрониВелика БританіяВалерій Залужнийдопомога Україніоборонний завод

Останні матеріали

Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється