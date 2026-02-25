У Британії відкрили перший український оборонний завод

Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems — українського розробника безпілотних систем, які довели свою ефективність під час повномасштабної війни.

У Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод.

Про це повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний.

Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems — українського розробника безпілотних систем, які довели свою ефективність під час повномасштабної війни. За словами Залужного, відкриття підприємства у Британії має стратегічне значення та спрямоване на посилення спільних оборонних спроможностей.

Він наголосив, що це не перенесення виробництва з України, а створення додаткового рівня стійкості. Новий майданчик має забезпечити безперервність виготовлення техніки та розширити можливості співпраці з британським оборонним сектором. Водночас інженерний центр і ключова експертиза залишаються в Україні.

Посол підкреслив, що йдеться про формування нової моделі партнерства, коли союзники не лише надають підтримку, а й спільно розвивають оборонну промислову базу.

Компанія Ukrspecsystems працює з 2014 року та спеціалізується на виробництві розвідувальних безпілотних комплексів. Серед її розробок — системи PD-2, Gekata та лінійка Shark, які активно використовуються українськими військовими.

Нагадаємо, Велика Британія 24 лютого, рівно через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росії, оголосила про пакет допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та відновлювальну підтримку.