Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні до четвертої річниці війни

24 лютого 2026, 10:10
Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні до четвертої річниці війни
Фото: з вільного доступу
Зокрема й допомога включає підтримку стійкості українського суспільства.

Велика Британія 24 лютого, рівно через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росії, оголосила про пакет допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та відновлювальну підтримку.

Як пише Reuters, прем’єр-міністр Кір Стармер проведе телефонну конференцію групи союзників «Коаліція охочих», а міністр закордонних справ Іветт Купер візьме участь у пам’ятних заходах у Києві.

Зокрема, уряд Великої Британії оголосив про виділення 20 млн фунтів (26,98 мільйона доларів) на екстрену енергетичну підтримку для захисту та ремонту української енергомережі та створення додаткових потужностей для виробництва електроенергії. Крім того, передбачено 5,7 млн фунтів (7,69 млн доларів) на гуманітарну допомогу громадам на лінії фронту, а також навчання українських пілотів у Великій Британії для підготовки їх до роботи інструкторами з пілотування вертольотів. 

Додатково уряд виділив 30 млн фунтів (40,47 млн доларів) на підтримку стійкості українського суспільства та допомогу у забезпеченні справедливості й притягненні до відповідальності за російські злочини.

Нагадаємо, у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії президент Володимир Зеленський звернувся до українців із промовою, в якій підбив підсумки чотирьох років великої війни та наголосив на незламності держави.

Велика Британіядопомога Українівійна в Україні

