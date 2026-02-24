Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський виступив зі зверненням до українців у четверту річницю великої війни

24 лютого 2026, 08:48
Зеленський виступив зі зверненням до українців у четверту річницю великої війни
джерело president.gov.ua
"Може, очі наші й втомлені, але спини непохитні".

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії президент Володимир Зеленський звернувся до українців із промовою, в якій підбив підсумки чотирьох років великої війни та наголосив на незламності держави.

Глава держави записав звернення з бункера на Банковій, де керівництво країни зустріло перші години вторгнення 24 лютого 2022 року. За його словами, саме звідти відбувалися перші розмови з лідерами світу, зокрема із президентом США Джо Байденом, який тоді пропонував допомогу з евакуацією.

"Мені потрібна зброя, а не таксі", — нагадав Зеленський свою відповідь у перші години війни.

Президент підкреслив, що рішення залишитися в Києві стало спільним вибором мільйонів українців, які не підняли "білий прапор", а стали на захист країни. Він згадав перші дні спротиву, черги до військкоматів, оборону міст і волонтерський рух.

У промові Зеленський перерахував трагедії, які стали символами російської агресії: Бучу, Ірпінь, Бородянку, Маріуполь, удар по драмтеатру з написом "Діти", Оленівку, Каховську дамбу, обстріли житлових будинків і лікарень. За його словами, українці не забудуть цих злочинів.

Окремо президент зупинився на військових успіхах — звільненні частини Київщини, Сумщини та Чернігівщини, деокупації Балаклії, Ізюма, Куп’янська і Херсона, знищенні крейсера "Москва", операціях на острові Зміїний та ударах по російській військовій інфраструктурі.

Він наголосив, що за роки війни Україна пройшла шлях від отримання бронежилетів і "джавелінів" до власного масштабного виробництва озброєння, зокрема мільйонів FPV-дронів на рік, а також посилення протиповітряної оборони системами Patriot, IRIS-T, NASAMS і літаками F-16.

Водночас Зеленський визнав, що країна переживає "найважчу зиму в історії" через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, але підкреслив, що українці витримали і ці випробування.

Президент також торкнувся теми можливих переговорів щодо завершення війни. За його словами, Україна прагне "сильного, гідного і довгого миру", але жодна домовленість не може знецінити жертви та боротьбу українців.

"Ми хочемо миру. Але ніхто не дозволить, аби закінчилась Україна", — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що під час кожного раунду перемовин українська сторона керується принципом — не допустити втрати державності та забезпечити реальні гарантії безпеки.

Завершуючи звернення, президент подякував військовим, волонтерам, медикам, енергетикам, освітянам і всім громадянам, які тримають країну. За його словами, Україна вистояла, зберегла незалежність і продовжить боротьбу за справедливий мир.

"Може, очі наші й втомлені, але спини непохитні", — підсумував він.

