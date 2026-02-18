Тімоті Снайдер прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді

У відповідь український скелетоніст подякував Тімоті Снайдеру за підтримку.

Американський історик, професор Тімоті Снайдер прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади 2026 через шолом памʼяті.

У своєму Instagram професор опублікував відео з українських Карпат. У ньому він розповів, що відмова Гераскевича зняти шолом, на якому були зображені загиблі у війні українські спортсмени, спонукали його подумати про своїх колег.

"Це природно, що він думає про цих атлетів. Я думаю про своїх друзів теж. Думаю про вчених та письменників, які більше не з нами через цю злочинну війну", — сказав він.

Снайдер нагадав про свою статтю на Substack, у якій закликає підтримувати українців.

"Подумайте про людей тут. Владислав Гераскечив думав про людей, які вже не з нами. Поки українці борються, ми можемо робити інші речі. Я можу ходити в гори, можемо проводити Олімпійські ігри. Ми можемо життя, поки вони купують нам час і створюють простір, у якому ми можемо робити вибір. Думаю, з цієї причини ми винні їм. Подумайте про це", — додав він.

У відповідь український скелетоніст подякував Тімоті Снайдеру за підтримку.

"Це цілковита правда. Це про їхню самопожертву і про те, що вони вже не можуть змагатися, бо їхні життя відібрали занадто рано. Це величезна трагедія, з якою змушені жити українці", — додав спортсмен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.