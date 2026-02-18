Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Тімоті Снайдер прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді

18 лютого 2026, 14:15
Тімоті Снайдер прокоментував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді
Тімоті Снайдер.
У відповідь український скелетоніст подякував Тімоті Снайдеру за підтримку.

Американський історик, професор Тімоті Снайдер прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади 2026 через шолом памʼяті. 

У своєму Instagram професор опублікував відео з українських Карпат. У ньому він розповів, що відмова Гераскевича зняти шолом, на якому були зображені загиблі у війні українські спортсмени, спонукали його подумати про своїх колег.

"Це природно, що він думає про цих атлетів. Я думаю про своїх друзів теж. Думаю про вчених та письменників, які більше не з нами через цю злочинну війну", — сказав він. 

Снайдер нагадав про свою статтю на Substack, у якій закликає підтримувати українців.

"Подумайте про людей тут. Владислав Гераскечив думав про людей, які вже не з нами. Поки українці борються, ми можемо робити інші речі. Я можу ходити в гори, можемо проводити Олімпійські ігри. Ми можемо життя, поки вони купують нам час і створюють простір, у якому ми можемо робити вибір. Думаю, з цієї причини ми винні їм. Подумайте про це", — додав він. 

У відповідь український скелетоніст подякував Тімоті Снайдеру за підтримку. 

"Це цілковита правда. Це про їхню самопожертву і про те, що вони вже не можуть змагатися, бо їхні життя відібрали занадто рано. Це величезна трагедія, з якою змушені жити українці", — додав спортсмен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Тімоті СнайдерОлімпіада 2026Владислав Гераскевич

Останні матеріали

Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється