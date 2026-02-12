Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи після дискваліфікації на Олімпіаді

Український спортсмен наголошував, що не вважає свій жест порушенням регламенту.

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Відповідний указ глава держави підписав 12 лютого.

Як зазначається в документі, спортсмен удостоєний нагороди "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей".

Гераскевич опинився в центрі уваги під час цьогорічних Олімпійських ігор після того, як вийшов на тренування у так званому "шоломі памʼяті" із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей шолом, заявивши, що він порушує правила щодо політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Український спортсмен наголошував, що не вважає свій жест порушенням регламенту, і заявляв про намір продовжити виступати у цьому шоломі як на тренуваннях, так і на змаганнях. МОК запропонував йому альтернативу — чорну пов’язку на голові замість шолома з фотографіями, однак Гераскевич відмовився. У підсумку його дискваліфікували.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що Україна оскаржуватиме рішення про дискваліфікацію «у правовому полі». Він підтримав спортсмена, зазначивши, що той "вчинив гідно".

Свою підтримку раніше висловив і президент Зеленський. Він підкреслив, що росія неодноразово порушувала олімпійські принципи та розпочинала війни, і подякував Гераскевичу за чітку позицію.

Окрім нього, ще двом українським спортсменам заборонили виступати у власних шоломах. Фристайлістці Катерині Коцар не дозволили змагатися у шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекісту Олегу Гандею — у шоломі з цитатою Ліни Костенко: "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки".

Нагадаємо, українські та європейські атлети також виступили на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича після рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати його за так званий "шолом пам’яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

Рішення МОК викликало різку реакцію українських посадовців. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що комітет "заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію". За його словами, представники МОК залякували українську сторону та намагалися повчати, як слід мовчати про війну, яку він назвав однією з понад 130 конфліктів у світі.