Австрійського стрибуна дискваліфікували на Олімпіаді через надто великі черевики

Австрійського стрибуна з трампліну Даніеля Чофеніга дискваліфікували з індивідуальних стрибків на Олімпіаді через надто великі черевики.

Про це пише BBC.

23-річний Чофеніг легко кваліфікувався до фіналу в суботу, але його шанси на медаль на зимових Олімпійських іграх зруйнувала помилка з екіпіруванням. Чемпіон Кубка світу 2025 року використовував черевики, які були на чотири міліметри більші, ніж дозволяли правила.

"Я користувався новим взуттям на тренуваннях, і, до речі, мені воно не дуже подобалося, але я залишив його. На жаль, я був наївним і не виміряв їх. Дуже нерозумно з мого боку, просто тоді було дуже багато стресу. Але правила є правила", — сказав Чофеніг.

У першому раунді Чофеніг набрав 137,7 бала, але порушення правил призвело до негайної дискваліфікації, а словацький спортсмен Гектор Капустік отримав шлях до фіналу.

Словенець Домен Превц виграв золото, японський Рен Нікаідо — срібло, а поляк Кацпер Томасьяк — бронзу.