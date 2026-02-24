Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австралія приєдналася до санкцій проти росії

24 лютого 2026, 16:09
Австралія приєдналася до санкцій проти росії
Фото: Freedman Club
Заблоковано структури, що фінансують закупівлю військових технологій.

У четверті роковини повномасштабного вторгнення уряд Австралії оголосив про запровадження наймасштабнішого пакету санкцій з лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 180 фізичних, юридичних осіб та суден, що підживлюють воєнну машину кремля.

Про це повідомляє Уряд Австралії.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр оборони Річард Марлес підтвердили непохитну відданість Австралії справедливому миру в Україні. Нові обмеження спрямовані проти стратегічних галузей росії, які забезпечують її здатність продовжувати агресію.
 
Заблоковано структури, що фінансують закупівлю військових технологій. Санкції торкнулися військового потенціалу та логістики агресора. Також відбулося обмеження доступу до сучасних розробок у науково-технічному секторі. Австралія вперше запровадила цільові санкції проти суден "тіньового флоту", які росія використовує для незаконного експорту нафти. Одночасно Канберра знизила граничну ціну на російську нафту з $47,60 до $44,10 за барель, аби максимально скоротити надходження до російського бюджету.
 
Революційним кроком стало запровадження санкцій проти криптовалютних організацій. Австралійська влада виявила, що ці структури дозволяли здійснювати транскордонні платежі в обхід традиційних банківських обмежень, підтримуючи військові операції рф.
 
Загальна допомога Австралії Україні вже перевищила $1,7 млрд. Зокрема, $40 млн спрямовано до Фонду енергетичної підтримки. У січні 2026 року було виділено додаткові $10 млн для боротьби з наслідками зимових атак рф на критичну інфраструктуру.
 
Нагадаємо, що Велика Британія оголосила про найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії, який суттєво обмежує можливості кремля фінансувати війну в Україні.

 

Австраліясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється