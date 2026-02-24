Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія запровадила масштабні санкції проти росії

24 лютого 2026, 12:12
Велика Британія запровадила масштабні санкції проти росії
Міжнародні санкції вже позбавили російського диктатора владіміра путіна понад 450 мільярдів доларів.

Велика Британія оголосила про найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії, який суттєво обмежує можливості кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє уряд країни.

У рамках нових заходів запроваджено майже 300 обмежень, спрямованих на ключові джерела доходів росії, зокрема від експорту нафти, та на постачальників військової техніки, що підтримує її війну. Під санкції потрапила одна з найбільших нафтопровідних компаній рф – ПАТ "Транснєфть", яка перевозить понад 80% експорту російської нафти. Це ще більше ускладнює пошук покупців на нафту, яка вже підлягає міжнародним обмеженням.

За оцінками британського уряду, попередні санкції вже позбавили російського диктатора владіміра путіна понад 450 мільярдів доларів, що еквівалентно приблизно двом рокам фінансування його війни. Економіка росії не зростає, а доходи від продажу нафти впали до найнижчого рівня з 2020 року, змушуючи кремль підвищувати податки для населення та бізнесу.

Нові санкції також зачепили мережу нелегальної торгівлі нафтою "2Rivers", що є одним із найбільших операторів «тіньового флоту», та 48 нафтових танкерів, що обмежує можливості росії компенсувати втрати. Під обмеження потрапили 49 юридичних та приватних осіб, причетних до підтримки російської військової машини, включно з міжнародними постачальниками деталей та технологій для безпілотників і іншої зброї, що застосовується проти мирного населення України.

Крім того, санкції торкнулися трьох цивільних енергетичних компаній, двох осіб, що допомагають укладати контракти на нові російські ядерні об’єкти, а також шести об’єктів у сфері скрапленого природного газу, включно з терміналами "Портовая" і "Висоцк". Дев’ять російських банків, які підтримують міжнародні платежі та військові фінанси кремля, також потрапили під обмеження.

"Ми продовжимо підтримувати український народ і захищати безпеку Європи, адже безпека України — це безпека для всіх нас", — наголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Цей пакет санкцій став найбільш масштабним з початку війни та ще більше обмежує фінансові та військові ресурси росії, що веде незаконну війну проти України.

війнаВелика Британіясанкціі проти росії

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється