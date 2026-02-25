Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині заарештували підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова

25 лютого 2026, 19:36
Фото: zib.com.ua
Імʼя затриманого не розкривають.

Підозрюваний у вбивстві одіозного українського юриста й колишнього соратника Януковича виявився громадянином України.

У Німеччині затримано особу, підозрювану у вбивстві відомого українського юриста Андрія Портнова.

Про це повідомляє поліція Іспанії.

Імʼя затриманого не розкривають. Місцевий телеканал Antena 3 повідомляє, що він — громадянин України.

Для обшуку його житла суд видав європейський ордер на арешт і розслідування.

Андрій Портнов — один із найбільш резонансних і суперечливих юристів пострадянського простору. У 2010 — 2014 роках він обіймав посаду заступника керівника Адміністрації Президента України за часів Віктора Януковича, фактично будучи одним із ключових «сірих кардиналів» тогочасної влади. Після Революції Гідності Портнов виїхав з України та оселився в Іспанії, де вів активне юридичне та медійне життя, систематично подаючи позови проти українських посадовців і журналістів у міжнародних інстанціях.

Андрій ПортновНімеччинавбивство

