Американський СПГ вперше надійшов до України через Німеччину

23 лютого 2026, 20:55
Американський СПГ вперше надійшов до України через Німеччину
Постачання СПГ від США організували через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Група "Нафтогаз України" у партнерстві з TotalEnergies здійснила першу поставку американського скрапленого природного газу (СПГ) через термінал у Німеччині.

Про це 23 лютого повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Постачання СПГ від США організували через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Після регазифікації в Німеччині "Нафтогаз" доставить газ через Польщу до України.

"Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку", — наголосив Корецький.

