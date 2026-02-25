Спікер парламенту Грузії звинуватив Зеленського у невдячності після голосування ООН щодо України

Українці повинні винести йому "останній вердикт", заявив Папуашвілі.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, коментуючи ухвалення Радбезом ООН останньої резолюції щодо війни в Україні, назвав президента Володимира Зеленського невдячною людиною. Він нагадав, що його країна підтримує український народ, але той має винести "остаточний вердикт" щодо свого лідера, передає видання Грузія Online.

"Загалом він (Зеленський — ред.) невдячна людина, я не перший, хто це каже. Американський президент (Дональд Трамп — ред.) сказав йому проявити хоч трохи вдячності, — заявив Папуашвілі. — Зеленський не виявляє вдячності ні до Америки, ні до Грузії".

Нагадаємо, учора Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Києвом резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", "за" яку проголосували 107 держав-членів. Але США — утрималися.