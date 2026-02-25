Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина закликає Іран до переговорів щодо ядерної програми

25 лютого 2026, 16:28
Німеччина закликає Іран до переговорів щодо ядерної програми
Фото: з вільного доступу
Берлін закликає Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій.

Представник МЗС Німеччини заявив напередодні нових ядерних переговорів у Женеві, що Німеччина закликає Іран припинити прагнення до створення ядерної зброї, обмежити програму балістичних ракет та припинити дестабілізацію регіону, пише Reuters.

"Ми очікуємо, що Іран скористається можливістю конструктивно брати участь у переговорах (у Женеві)", — додав представник відомства.

Високопосадовець США повідомив, що переговори між США та Іраном мають відбутися 26 лютого у Женеві. Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з іранською делегацією для участі в переговорах.

Нагадаємо, Іран заявив про готовність піти на поступки у своїй ядерній програмі в переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.

