Іран готовий до ядерних поступок, якщо США виконають його вимоги

Іран заявив про готовність піти на поступки у своїй ядерній програмі в переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.

Попри це, сторони залишаються глибоко розділеними навіть щодо обсягу та послідовності скасування жорстких санкцій США після двох раундів переговорів. Водночас Reuters уперше повідомляє, що Іран пропонує нові поступки після завершення переговорів минулого тижня, коли позиції сторін виглядали далекими, а ризик військового конфлікту зростав. Аналітики вважають, що таким чином Тегеран намагається зберегти дипломатичний процес і запобігти масштабному удару США.

Чиновник заявив, що Тегеран серйозно розгляне можливість поєднання відправки половини свого найзбагаченішого урану за кордон, розбавлення решти та участі у створенні регіонального консорціуму зі збагачення – ідея, яка періодично порушується протягом років дипломатії, пов'язаної з Іраном.

Іран зробить це в обмін на визнання США права Ірану на "мирне збагачення ядерного урану" згідно з угодою, яка також включатиме скасування економічних санкцій, сказав чиновник. Крім того, Іран запропонував американським компаніям можливість брати участь як підрядники в нафтогазовому секторі країни.

"У межах економічного пакета, що обговорюється, США запропоновано можливості для серйозних інвестицій і відчутних економічних інтересів в іранській нафтовій галузі", – зазначив посадовець.