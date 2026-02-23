Голова МЗС Німеччини оцінив, які наслідки матиме зустріч путіна із Зеленським

Вадефуль зазначив, що тепер черга росії показати, що вона готова щось віддати Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оцінив можливі результати зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським лідером путіним, зокрема, пояснив, чи може ця зустріч пришвидшити настання миру.

Про це він розповів у коментарі виданню "Телеграф".

Так, Вадефуль передусім наголосив, що не бачить готовності росії до компромісу у досягненні припинення війни в Україні.

"Ми маємо бути готові, звісно, до переговорів, і президент Зеленський готовий до переговорів. Але тепер черга за росією показати, що вона готова щось віддати Україні. Це, я б сказав, актуально цього року, і Європа має бути на боці України", - зазначив Вадефуль.