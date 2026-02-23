Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова МЗС Німеччини оцінив, які наслідки матиме зустріч путіна із Зеленським

23 лютого 2026, 14:07
Голова МЗС Німеччини оцінив, які наслідки матиме зустріч путіна із Зеленським
Фото: з вільного доступу
Вадефуль зазначив, що тепер черга росії показати, що вона готова щось віддати Україні.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оцінив можливі результати зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським лідером путіним, зокрема, пояснив, чи може ця зустріч пришвидшити настання миру.
 
Про це він розповів у коментарі виданню "Телеграф".
 
Так, Вадефуль передусім наголосив, що не бачить готовності росії до компромісу у досягненні припинення війни в Україні.
 
"Ми маємо бути готові, звісно, до переговорів, і президент Зеленський готовий до переговорів. Але тепер черга за росією показати, що вона готова щось віддати Україні. Це, я б сказав, актуально цього року, і Європа має бути на боці України", - зазначив Вадефуль.
 
Водночас він зауважив, що якщо путін дійсно готовий до такої зустрічі - вона має відбутися. При цьому позиція Європи у цьому питанні однозначна – вона підтримує Україну.
 
"Ми є прихильниками України. І якщо росія, якщо пан путін був би готовий до переговорів, то пану Зеленському належало б зустрітися з ним. Будь ласка, не ставте під сумнів позицію Європи у цій ситуації. Вона чітка – ми разом із Україною", - підсумував глава МЗС Німеччини.

 

Німеччина війна в Україні росія окупанти

