Іран уклав таємну угоду з росією на €500 млн на постачання озброєнь

Іран підписав із росією таємну угоду на €500 млн про закупівлю озброєння для відновлення систем ППО, пошкоджених торік під час війни з Ізраїлем.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документи та джерела.

Угоду про постачання 500 переносних пускових установок "Верба" і 2 500 ракет 9M336 уклали державний експортер озброєнь "Рособоронекспорт" та московський представник Міноборони та логістики Збройних сил Ірану.

"Верба" — відносно недорога і мобільна система з інфрачервоним наведенням, яка може уражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та дрони на малих висотах. Водночас вона навряд чи радикально змінить баланс сил у потенційному конфлікті зі США чи Ізраїлем.

Контракт організував посадовець Рухолла Катебі, який раніше допоміг домовитися про продаж росії сотень балістичних ракет Fath-360 для війни проти України. У 2024 році США запровадили проти нього санкції.

За даними FT, одна ракета коштує €170 тисяч, пускова установка — €40 тисяч. У пакет також входять 500 прицілів нічного бачення "Мауглі-2". Поставки заплановані на 2027—2029 роки, але частину систем Іран міг отримати раніше.

Посол Ірану в Москві Казем Джалалі фактично підтвердив військові вантажі з рф, заявивши, що нещодавні рейси демонструють виконання оборонних домовленостей.

За інформацією видання, російський транспортний літак Іл-76TD щонайменше тричі за вісім днів літав із Мінеральних Вод до іранського Караджу, ще один рейс відбувся наприкінці грудня.