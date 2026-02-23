Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну

Головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора.

Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє прес-служба організації на офіційному порталі Раді Європи.

24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії рф проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.

25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужбе, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Буде виконано державний гімн України та гімн Європи.