Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну

23 лютого 2026, 12:51
Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну
Головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора.

Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє прес-служба організації на офіційному порталі Раді Європи.

24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії рф проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.
 
25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужбе, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Буде виконано державний гімн України та гімн Європи.
 
Окрім офіційних зустрічей, Рада Європи підготувала візуальні акції на підтримку України.
 
У ніч з 23 на 24 лютого головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора. З 20 по 27 лютого у фоє Комітету міністрів триватиме експозиція під назвою "Пережити війну" (Living through the war).

 

Рада Європивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється