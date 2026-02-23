Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський розповів, де Україна хоче бачити іноземний контингент

23 лютого 2026, 12:31
Зеленський розповів, де Україна хоче бачити іноземний контингент
За його словами, Україна хотіла б бачити партнерів у районах, де існують потенційні загрози, а не в умовно безпечних містах.
Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще – на першій лінії.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє AFP.
 
"Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити іноземний контингент", - зазначив Зеленський.
 
За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.
 
"Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно," – додав глава держави.
 
Окремо глава держави підкреслив, що гарантії безпеки не обов’язково означають масштабну дислокацію іноземних військових. Так званий "бекстоп" із боку США може передбачати надання систем протиповітряної оборони, розвідданих, координацію дій та готовність до повітряної підтримки.

 

війна в Україніросія окупанти

