ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення – Каллас

23 лютого 2026, 11:33
Каллас Естонія
За словами Каллас, всередині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень.

Європейський Союз, ймовірно, не встигне узгодити ювілейний 20-й пакет санкцій проти росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За словами Каллас, держави-члени мають різні погляди на критичні сектори економіки рф, які ще не потрапили під обмеження. Основні суперечки точаться навколо енергетичних ресурсів та механізмів запобігання обходу вже чинних санкцій.
 
"Сьогодні прогресу не буде, але ми обов’язково наполягатимемо на розв’язанні цього питання", – зазначила Каллас. 
 
За її словами, робота над пакетом санкцій продовжиться.
 
"Ми продовжуємо роботу над 20-м пакетом, але я не очікую, що ми досягнемо фінальної згоди саме до цієї річниці", – зазначила очільниця європейської дипломатії.
 
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на €90 млрд для України. 
