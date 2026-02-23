Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Південній Америці спалахнула дронова війна – NYT

23 лютого 2026, 10:57
У Південній Америці спалахнула дронова війна – NYT
Армія Колумбії тепер вчиться воювати з дронами та проти дронів.
Використання дронів стало основою бойової тактики обох армій в російсько-українській війні. І, схоже, що в інших збройних конфліктах по світу укріплюється та сама тенденція.
 
Про це пише The New York Times.
 
Так, в південноамериканській країні Колумбія, де десятиліттями триває громадянська війна низької інтенсивності, повстанці почали застосовувати безпілотники для ударів по урядовим військам.
 
"Солдати звикли до снайперів та засідок, але тепер їм довелося боротися з новою зброєю, якої їхні супротивники мають тисячі: роями маленьких дронів, тих, що можна купити на Amazon для любителів, оснащених кігтеподібними гаками, на яких кріпляться гранати", – пише NYT.
 
Видання зокрема розповідає про епізод із нападом партизанів на склад пального неподалік від кордону з Венесуелою. Як розповіли представники колумбійської служби безпеки, протягом двох тижнів солдати відбивали атаки, знищивши пів сотні малих дронів. Однак потім прилетів набагато більший безпілотник, який зазвичай використовується для розпилення пестицидів. Оскільки солдати прогавили його появу, він скинув чотири гранати, вбивши одного військовослужбовця.
 
За словами колумбійських чиновників, це лише один з багатьох подібних епізодів, що трапилися за останній час по всій країні. Вони описують це як тривожну тенденцію, коли повстанці можуть задешево купити дрони, які легко модифікувати, що перевертає ситуацію у багаторічній війні проти повстанських груп і ставить уряд у невигідне становище. Протягом кількох місяців у 2025 році безпілотники повстанців вбили 58 солдатів і поліцейських і поранили ще 300.
 
"Наркоторговці мають перевагу в повітрі", – заявив президент Колумбії Густаво Петро у своєму виступі перед солдатами наприкінці минулого року.
 
Щоб захиститися від загрози, небагата Колумбія змушена витрачати величезні гроші. Нещодавно уряд країни оголосив про понад 1,6 мільярда доларів, витрачених на обладнання для боротьби з безпілотниками. 
КолумбіяАмерика

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється