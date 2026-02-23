У Південній Америці спалахнула дронова війна – NYT

Армія Колумбії тепер вчиться воювати з дронами та проти дронів.

Використання дронів стало основою бойової тактики обох армій в російсько-українській війні. І, схоже, що в інших збройних конфліктах по світу укріплюється та сама тенденція.

Про це пише The New York Times.

Так, в південноамериканській країні Колумбія, де десятиліттями триває громадянська війна низької інтенсивності, повстанці почали застосовувати безпілотники для ударів по урядовим військам.

"Солдати звикли до снайперів та засідок, але тепер їм довелося боротися з новою зброєю, якої їхні супротивники мають тисячі: роями маленьких дронів, тих, що можна купити на Amazon для любителів, оснащених кігтеподібними гаками, на яких кріпляться гранати", – пише NYT.

Видання зокрема розповідає про епізод із нападом партизанів на склад пального неподалік від кордону з Венесуелою. Як розповіли представники колумбійської служби безпеки, протягом двох тижнів солдати відбивали атаки, знищивши пів сотні малих дронів. Однак потім прилетів набагато більший безпілотник, який зазвичай використовується для розпилення пестицидів. Оскільки солдати прогавили його появу, він скинув чотири гранати, вбивши одного військовослужбовця. За словами колумбійських чиновників, це лише один з багатьох подібних епізодів, що трапилися за останній час по всій країні. Вони описують це як тривожну тенденцію, коли повстанці можуть задешево купити дрони, які легко модифікувати, що перевертає ситуацію у багаторічній війні проти повстанських груп і ставить уряд у невигідне становище. Протягом кількох місяців у 2025 році безпілотники повстанців вбили 58 солдатів і поліцейських і поранили ще 300.

"Наркоторговці мають перевагу в повітрі", – заявив президент Колумбії Густаво Петро у своєму виступі перед солдатами наприкінці минулого року.

Щоб захиститися від загрози, небагата Колумбія змушена витрачати величезні гроші. Нещодавно уряд країни оголосив про понад 1,6 мільярда доларів, витрачених на обладнання для боротьби з безпілотниками.