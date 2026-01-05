Президент США пригрозив військовою операцією проти Колумбії

Він заявив, що військова операція проти уряду Колумбії йому "подобається".

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість військової операції проти уряду Колумбії, назвавши її "гарною ідеєю".

Про це інформує телеканал CNN.

На борту літака Air Force One Трамп прокоментував ситуацію в Колумбії.

"Колумбія теж дуже хвора, нею керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до США, але він не буде цим займатися дуже довго", - сказав він.

Ймовірно, він мав на увазі президента Колумбії Густаво Петро. На пряме запитання про можливу військову операцію Трамп відповів, що йомцу це подобається.

Президент США також наголосив на власних інтересах:

"Ми прагнемо, щоб країни навколо нас були життєздатними та успішними і щоб нафта могла вільно видобуватися. Це знижує ціни. Це добре для нашої країни".

Крім того, Трамп звернув увагу на Мексику:

"Мексика має взятися за розум, бо наркотики просочуються через їхню територію, і ми мусимо щось робити".

Він зазначив, що неодноразово пропонував допомогу американських військ мексиканській президентці Клаудії Шейнбаум, проте та "трохи боїться".

"Я думаю, що вона просто впаде. Я не думаю, що нам потрібно вживати будь-яких заходів", - окремо Трамп повторив свою позицію щодо Куби.

Заяви пролунали вже після того, Трамп заявив, що президента Венесуели та його дружину затримали і вивезли з країни.