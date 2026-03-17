Трамп переніс зустріч із лідером Китаю

Переговори із Сі Цзіньпіном можуть відбутися пізніше на місяць.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його запланований візит до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпін перенесено приблизно на місяць.

Про це інформує телеканал CNBC.

За словами американського лідера, рішення пов’язане з війною, яка вимагає його особистої присутності у США. Водночас він наголосив, що діалог між Вашингтоном і Пекіном триває.

"Ми попросили відкласти зустріч приблизно на місяць. Я з нетерпінням її чекаю", - заявив Трамп, додавши, що дати можуть зміститися незначно.

Раніше прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт також повідомляла про можливе перенесення поїздки.

Очікувалося, що зустріч лідерів США та Китаю відбудеться на початку квітня. Водночас Трамп раніше допускав відтермінування переговорів, якщо Пекін не сприятиме забезпеченню безпеки в Ормузькій протоці.