Трамп переніс зустріч із лідером Китаю

17 березня 2026, 08:39
Трамп переніс зустріч із лідером Китаю
Фото: Great again
Переговори із Сі Цзіньпіном можуть відбутися пізніше на місяць.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його запланований візит до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпін перенесено приблизно на місяць.

Про це інформує телеканал CNBC.

За словами американського лідера, рішення пов’язане з війною, яка вимагає його особистої присутності у США. Водночас він наголосив, що діалог між Вашингтоном і Пекіном триває.

"Ми попросили відкласти зустріч приблизно на місяць. Я з нетерпінням її чекаю", - заявив Трамп, додавши, що дати можуть зміститися незначно.

Раніше прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт також повідомляла про можливе перенесення поїздки.

Очікувалося, що зустріч лідерів США та Китаю відбудеться на початку квітня. Водночас Трамп раніше допускав відтермінування переговорів, якщо Пекін не сприятиме забезпеченню безпеки в Ормузькій протоці.

 
Останні матеріали

Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
