Колумбія запускає національний протидроновий щит на тлі погроз Трампа та ударів США по Венесуелі

Колумбія заявила про запуск масштабного проєкту зі створення національного протидронового щита на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа та ударів США по Венесуелі. Загальна вартість ініціативи становить близько $1,6 мільярда.

Про це повідомляє військовий портал Defence Blog.

У Міністерстві оборони Колумбії зазначили, що нова система має забезпечити захист повітряного простору країни від безпілотників по всій території — зокрема вздовж кордонів, навколо об’єктів критичної інфраструктури та у великих містах.

Протидроновий щит планують створити як багаторівневу систему. Вона поєднуватиме засоби раннього виявлення, комплекси радіоелектронної боротьби, фізичні перехоплювачі дронів і централізовані пункти управління. У Міноборони назвали цей проєкт найбільшою інвестицією країни в безпеку повітряного простору за всю історію.

Фінансування передбачене в державному бюджеті на 2026 рік. Перший етап реалізації стартує 16 січня і передбачає закриті консультації з міжнародними компаніями та урядовими делегаціями. Після визначення постачальників систему розгортатимуть поетапно.

Крім того, Колумбія планує створити спеціальний командний підрозділ з протидії безпілотникам. Він відповідатиме за технічний контроль, підготовку персоналу та проведення операцій і діятиме у координації з Повітряними силами та Національною поліцією.

Рішення про запуск проєкту ухвалили на тлі загострення відносин зі США. 3 січня президент США Дональд Трамп публічно погрожував президентові Колумбії Густаво Петро, заявивши, що той має «остерігатися за свій зад» через діяльність кокаїнових виробництв у країні. Уже 5 січня Трамп допустив можливість військової операції проти уряду Колумбії, назвавши її "гарною ідеєю", повідомляв CNN.

Крім того, в ніч на 3 січня США розпочали операцію у Венесуелі, під час якої завдали ударів по кількох військових об’єктах та захопили президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною. Їм висунули обвинувачення в наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні зброєю та змові проти США. Перше судове засідання у цій справі відбулося 5 січня.