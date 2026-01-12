Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Колумбія запускає національний протидроновий щит на тлі погроз Трампа та ударів США по Венесуелі

12 січня 2026, 15:10
Колумбія запускає національний протидроновий щит на тлі погроз Трампа та ударів США по Венесуелі
Загальна вартість ініціативи становить близько $1,6 мільярда.

Колумбія заявила про запуск масштабного проєкту зі створення національного протидронового щита на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа та ударів США по Венесуелі. Загальна вартість ініціативи становить близько $1,6 мільярда.

Про це повідомляє військовий портал Defence Blog.

У Міністерстві оборони Колумбії зазначили, що нова система має забезпечити захист повітряного простору країни від безпілотників по всій території — зокрема вздовж кордонів, навколо об’єктів критичної інфраструктури та у великих містах.

Протидроновий щит планують створити як багаторівневу систему. Вона поєднуватиме засоби раннього виявлення, комплекси радіоелектронної боротьби, фізичні перехоплювачі дронів і централізовані пункти управління. У Міноборони назвали цей проєкт найбільшою інвестицією країни в безпеку повітряного простору за всю історію.

Фінансування передбачене в державному бюджеті на 2026 рік. Перший етап реалізації стартує 16 січня і передбачає закриті консультації з міжнародними компаніями та урядовими делегаціями. Після визначення постачальників систему розгортатимуть поетапно.

Крім того, Колумбія планує створити спеціальний командний підрозділ з протидії безпілотникам. Він відповідатиме за технічний контроль, підготовку персоналу та проведення операцій і діятиме у координації з Повітряними силами та Національною поліцією.

Рішення про запуск проєкту ухвалили на тлі загострення відносин зі США. 3 січня президент США Дональд Трамп публічно погрожував президентові Колумбії Густаво Петро, заявивши, що той має «остерігатися за свій зад» через діяльність кокаїнових виробництв у країні. Уже 5 січня Трамп допустив можливість військової операції проти уряду Колумбії, назвавши її "гарною ідеєю", повідомляв CNN.

Крім того, в ніч на 3 січня США розпочали операцію у Венесуелі, під час якої завдали ударів по кількох військових об’єктах та захопили президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною. Їм висунули обвинувачення в наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні зброєю та змові проти США. Перше судове засідання у цій справі відбулося 5 січня.

КолумбіяДональд ТрампВенесуела

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється