рф розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах – розвідка

23 лютого 2026, 13:53
рф розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах – розвідка
Фото: ілюстративне
Російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії.
росія розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах і використовує її як новий інструмент культурної експансії на тлі катастрофічної втрати впливу в регіоні.
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. 
 
Там зазначили, що російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії – головних постачальників робочої сили для російської економіки.
 
"Ідея проста: навчити спеціаліста на місці, завезти на росію на певний термін, а потім нібито відпустити додому. Саме з цими трьома країнами, за словами заступника комітету з профорієнтації російського союзу промисловців та підприємців міхаіла іванова, і планують насамперед налагодити співпрацю", – розповіли у СЗР. 
 
У розвідці кажуть, що причиною такого кроку є те, що міністерство праці та соціального захисту росії прогнозує критичний дефіцит технічних кадрів до 2032 року. Країні бракує інженерів, швачок та інших робітничих спеціальностей. Війна "вимотує" економіку, і людей не вистачає.
 
"Але справжня проблема не в кадрах. росія стрімко втрачає позиції саме в тих країнах, звідки хоче черпати робочу силу. Держави Середньої Азії послідовно проводять політику дистанціювання від москви – це визнають у кремлі і про це відкрито говорили на зустрічі прем'єра мішустіна з експертами у 2025", – зазначили у відомстві і додали, що саме тому в навчальні програми для майбутніх мігрантів рф планує впроваджувати уроки російської мови та культури. 
 
Розвідка наголошує, що це не педагогічна турбота, а добре знайома технологія "руской вєсни", ефективність якої як інструменту впливу вже неодноразово доведена на практиці. Під виглядом підготовки зварників і токарів росія отримує доступ до молоді у країнах, які від неї відвертаються, і починає формувати лояльну аудиторію ще до того, як ті перетнуть кордон.
 
Аналогічну стратегію росія вже намагається реалізовувати в Африці.

 

