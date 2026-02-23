Ісландія планує прискорене голосування щодо вступу до ЄС

У Ісландії планують в серпні цього року провести голосування щодо вступу у Євросоюз. Раніше цей референдум планували провести у 2027 році.

Правляча коаліція Рейк'явіка пообіцяла провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року після того, як попередній уряд заморозив переговори у 2013 році. Але терміни прискорюються через геополітичні потрясіння, після рішення Вашингтона запровадити тарифи на Ісландію та погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Очікується, що парламент Ісландії оголосить дату голосування протягом наступних кількох тижнів, повідомили дві людини. Цей крок відбувається після низки візитів політиків ЄС до Ісландії та ісландських політиків до Брюсселя.

Якщо ісландці проголосують "за", вони зможуть приєднатися до ЄС раніше за будь-яку іншу країну-кандидатку, повідомило одне з джерел.

"Розмова про розширення змінюється. Йдеться все більше про безпеку, про приналежність та про збереження нашої здатності діяти у світі конкуруючих сфер впливу. Це стосується всіх європейців", – сказала виданню комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос, яка минулого місяця зустрілася з міністром закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Брюсселі.

Розмова про поглиблення зв'язків з Ісландією та потенційне навіть відновлення переговорів про вступ розпочалася ще до повернення Трампа на посаду минулого року, причому чиновник ЄС заявив, що Брюссель вже приділяв більше уваги цій стратегічно важливій країні.

Але ескалація погроз з боку США, серед яких жарт Біллі Лонга, кандидата Трампа на посаду посла в Ісландії, про те, що країна стане 52-м штатом США, а він буде губернатором, посилила терміновість ситуації.