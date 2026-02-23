Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ісландія планує прискорене голосування щодо вступу до ЄС

23 лютого 2026, 11:11
Ісландія планує прискорене голосування щодо вступу до ЄС
Фото: VilingStore
Референдум щодо відновлення переговорів про членство очікувався у 2027 році, але може відбутися вже у серпні цього року.
У Ісландії планують в серпні цього року провести голосування щодо вступу у Євросоюз. Раніше цей референдум планували провести у 2027 році. 
 
Про це видання Politico повідомили два джерела, знайомі з підготовкою країни до вступу.
 
Правляча коаліція Рейк'явіка пообіцяла провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року після того, як попередній уряд заморозив переговори у 2013 році. Але терміни прискорюються через геополітичні потрясіння, після рішення Вашингтона запровадити тарифи на Ісландію та погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.
 
Очікується, що парламент Ісландії оголосить дату голосування протягом наступних кількох тижнів, повідомили дві людини. Цей крок відбувається після низки візитів політиків ЄС до Ісландії та ісландських політиків до Брюсселя. 
 
Якщо ісландці проголосують "за", вони зможуть приєднатися до ЄС раніше за будь-яку іншу країну-кандидатку, повідомило одне з джерел.
 
"Розмова про розширення змінюється. Йдеться все більше про безпеку, про приналежність та про збереження нашої здатності діяти у світі конкуруючих сфер впливу. Це стосується всіх європейців", – сказала виданню комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос, яка минулого місяця зустрілася з міністром закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Брюсселі. 
 
Розмова про поглиблення зв'язків з Ісландією та потенційне навіть відновлення переговорів про вступ розпочалася ще до повернення Трампа на посаду минулого року, причому чиновник ЄС заявив, що Брюссель вже приділяв більше уваги цій стратегічно важливій країні.
 
Але ескалація погроз з боку США, серед яких жарт Біллі Лонга, кандидата Трампа на посаду посла в Ісландії, про те, що країна стане 52-м штатом США, а він буде губернатором, посилила терміновість ситуації.

 

ісландіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється