Новий уряд Нідерландів склав присягу

Новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні.

У палаці Нордейнде відбулася офіційна церемонія приведення до присяги нового кабінету міністрів Нідерландів. Новим прем'єр-міністром став колишній очільник розвідки Дік Схооф, який очолив коаліцію з чотирьох партій. Ця подія збіглася з підготовкою світу до четвертих роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє суспільний мовник Нідерландів NOS.

Повідомляється, що король Нідерландів Віллем-Александр підписав офіційний указ про призначення Роба Єттена прем’єр-міністром країни, а також затвердив членів його уряду – 17 міністрів та 10 державних секретарів. Новий кабінет склав присягу перед королем.

Це вже третій новий кабінет міністрів за трохи більше ніж чотири роки.

38-річний Єттен став наймолодшим очільником уряду в історії Нідерландів. Відомо також, що міністром закордонних справ Нідерландів став проукраїнський євродепутат Том Берендсен. Він виступає за максимальне озброєння України. Його позиція полягає в тому, що європейська оборонна промисловість має перейти на "рейки воєнного часу".